قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري, يوم الأربعاء, أمام مؤيديه أنه سيبقى معهم بعد أن علق استقالته بناء على طلب الرئيس ميشال عون.

ونقلت وكالة (رويترز) عن الحريري ,قوله في كلمة أمام المئات من أنصاره الذين تجمعوا أمام منزله في وسط بيروت "أنا باق معكم ومكمل معكم.. باقيين سوا مكملين سوا.. لنكون خط الدفاع عن لبنان وعن استقرار لبنان وعن عروبة لبنان ".

ووصل رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، في ساعة متأخرة الثلاثاء إلى مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت, وذلك بعد نحو 18 يوما على مغادرته لبنان إلى الرياض وإعلان استقالته هناك.

وأعلن الحرير, في وقت سابق من يوم الأربعاء, وعقب وصوله إلى لبنان أنه سيتريث في تقديم استقالته رسمياً، بناء على طلب من الرئيس ميشال عون.

وأدت استقالة الحريري في 4 الجاري إلى أزمة سياسية في لبنان ودفعته إلى صدارة المواجهة في منطقة الشرق الأوسط بين السعودية وحلفائها من جانب وبين تكتل تقوده إيران من جانب آخر.

سيريانيوز