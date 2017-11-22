وصف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان, يوم الأربعاء, قمة سوتشي الثلاثية والتي تجمعه مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والايراني حسن روحاني, بأنها "مهمة" لوقف اراقة الدماء وانهاء المأساة في سوريا.

ونقلت وكالات انباء عن اردوغان قوله, خلال قمة سوتشي, ان "اللقاء الثلاثي هام لوقف حمام الدم في سوريا ووضع حد للأزمة التي تستمر منذ سنوات طويلة".".

وانطلقت القمة الثلاثية والتي تجمع رؤساء روسيا وتركيا وإيران فلاديمير بوتين، ورجب طيب أردوغان، وحسن روحاني ، في سوتشي, يوم الأربعاء, ضمن سلسلة من اللقاءات الدولية التي تهدف إلى إيجاد تسوية سياسية للازمة السورية.

وأضاف اردوغان "لقد شاهد العالم النتائج الإيجابية لتأسيس كل من تركيا و روسيا و ايران بيئة عمل فاعلة حول الأزمة السورية".

وتعد روسيا وايران وتركيا من الدول الضامنة لهدنة شاملة في سوريا دخلت حيز التنفيذ في كانون الأول 2016، إضافة لكونها راعية لمحادثات أستانا بشأن سوريا والتي تمخض عنها اتفاقات لإقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا.

وشدد اردوغان على بدء "جميع الأطراف بأن تساهم في حل سياسي للأزمة يكون مقبولا للشعب السوري"..

ويقوم الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا بدور مهم في التسوية السورية، على مسار محادثات جنيف, حيث أعلن عن عقد جولتين من مفاوضات السلام السورية السورية غير المباشرة في جنيف في كانون الأول المقبل، بعد أن كان مقرراً عقد واحدة فقط.

كما تعمل روسيا بالتنسيق مع شركائها على التحضير لعقد مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي, بمشاركة ممثلي الحكومة السورية والقوى الموالية لها، ومختلف الفصائل المعارضة.

وتعثرت الجهود الدولية للتوسط في اتفاق سلام بسبب تباين مواقف القوى المعنية في الصراع، إذ تدعم إيران وروسيا وجماعة حزب الله اللبنانية النظام السوري, بينما تدعم الولايات المتحدة وتركيا ودول خليجية قوى المعارضة السورية.