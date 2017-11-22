هطلت أمطار متفرقة ومتفاوتة الكمية في دمشق وريفها وعدد من المناطق الاخرى خلال 24 ساعة الماضية, أغزرها في قلعة الحصن في محافظة حمص حيث بلغ مستوى الهطل المطري 64 مم .

وأفادت وكالة (سانا) الرسمية, أن نشرة الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة اشارت الى ان أعلى كمية هطل مطري سُجلت في محافظة حمص في قلعة الحصن 64 مم وفي الناصرة 12,5 مم ومرمريتا 20 مم وشين 50 مم والعريضة 22 مم وتلكلخ 46 مم ومدينة حمص 4 مم والمخرم 10 مم والقصير 2 مم.

وأضافت النشرة أن كمية الأمطار الهاطلة في دمشق وريفها وصلت في الحرمون إلى 7 مم وسرغايا 4 مم والزبداني 3,3 مم ومضايا 2,5 مم وميسلون 1مم والتل 1,5 مم.

وتابعت أنه في محافظة السويداء في عين العرب 13,5 مم ومدينة السويداء 3 مم وشهبا 4,5 مم وصلخد 6 مم والصورة الصغيرة 2 مم.

وفي محافظة درعا وصلت في تل شهاب الى 9,5 مم ومدينة درعا 3 مم والصنمين 2 مم وبصرى 1,5 مم , أما في محافظة القنيطرة بلغت في مدينة القنيطرة 6 مم وفي حضر 16 مم.

أما في محافظة حماة بلغت كمية الأمطار في الرصافة 17 مم ووادي العيون 20 مم ومصياف 14 مم وعين حلاقيم 7 مم وربعو 8 مم والحميري 1,5 مم ومحردة 4,9 مم وحماة 1,1 مم والسلمية 10 مم والصبورة 4,2 مم والسعن 2,5 مم وشطحة في الغاب 7 مم وعين الكروم 6 مم والكريم 1 مم وافاميا 2 مم والسقيلبية.

وبينت النشرة أنه في محافظة طرطوس في القدموس 30 مم وفي الشيخ بدر 10 مم ومشتى الحلو 11 مم ودريكيش وصافيتا 5 مم وحمام واصل 19,5 مم والصفصافة 7,5 مم وطرطوس 3,4 مم وبانياس 3 مم.

وأشارت إلى أنه في محافظة اللاذقية سجلت الهطولات في كسب 3 مم والمزيرعة 7 مم والقرداحة 2 مم والحفة 5 مم والقطيلبية 1,6 مم ووادي قنديل والبهلولية 1 مم.

وذكرت أنه في محافظة حلب وصلت كمية المطر في عفرين والباب وجرابلس 2 مم ومدينة حلب واعزاز والسفيرة 3 مم.

كما بينت النشرة الصادرة عن وزارة الزراعة, أنه في محافظة الحسكة سجلت الهطولات في المالكية والهول وتل حميس 3 مم والزهيرية 1,5 مم وهيمو 3,5 مم وعامودا وتل براك وابوراسين واليعربية 2 مم والقحطانية والدرباسية وام مدفع والجوادية 1 مم والقامشلي 2,8 مم وابو قصايب 1,5 مم وتل بيدر 4,5 مم.

ويشار إلى أن سوريا تتأثر حالياً بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة , كما تستمر درجات الحرارة بالانخفاض إلى مادون معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية .

ومن المتوقع, بحسب الأرصاد الجوية, أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق مناطق متفرقة أغزرها في المناطق الشمالية والساحلية والجزيرة , والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

سيريانيوز