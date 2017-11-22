شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني, يوم الاربعاء, على انهاء الوجود العسكري غير الشرعي و التدخل الخارجي في سوريا.

ونقلت وكالات انباء عن روحاني قوله, في القمة الثلاثية التي جمعته مع الرئيسين الروسي والتركي, في مدينة سوتشي, ان " الوجود العسكري الخارجي في سوريا غير مقبولا إلا بدعوة من الحكومة السورية".

ولم يحدد روحاني دولاً بالاسم .

وتقاتل العديد من الدول في سوريا, حيث تساند روسيا وايران وعناصر "حزب الله" الجيش النظامي في حربه ضد المعارضة السورية, في وقت يشن التحالف الدولي عمليات عسكرية ضد "داعش", كما نشرت واشنطن عددا من مقاتليها في سوريا لدعم الاكراد في عملياتهم العسكرية, فيما نشرت تركيا نقاط مراقبة في ادلب في اطار اتفاق استانا حول مناطق خفض التوتر, وعززت من اجراءتها العسكرية على الحدود مع سوريا.

واشار روحاني الى ان "الازمة السورية بدأت بالتدخل الاجنبي المباشر عن طريق تسليح وتمويل ودعم الجماعات المسلحة والتي نتج عنها تأسيس داعش وجبهة النصرة، وقاموا بنشر الارهاب والتطرف مما ادى الى اطالة امد الازمة".

وأكد روحاني على "ضرورة القضاء على آخر الخلايا الإرهابية في سوريا ", معتبرا ان "الأجواء ممهدة لتسوية سياسية".

وأضاف روحاني ان "ركائز داعش قد انهارت وان بقية الجماعات الارهابية ايضا على وشك الانهيار".

وكان الرئيس الإيراني اعلن، يوم الثلاثاء، نهاية تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سوريا والعراق..

وخسر تنظيم "داعش" في الفترة الأخيرة مساحات واسعة, كانت خاضعة تحت سيطرته في سوريا, ابرزها الرقة ودير الزور, بعد حملات شنها ضده الجيش النظامي المدعوم من روسيا وايران من جهة, والمقاتلين الأكراد المدعومين من التحالف الدولي بقيادة واشنطن من جهة أخرى, كما خسر العديد من الاراضي التي كانت خاضعة له في العراق.

وانطلقت القمة الثلاثية والتي تجمع رؤساء روسيا وتركيا وإيران فلاديمير بوتين، ورجب طيب أردوغان، وحسن روحاني ، في سوتشي, يوم الأربعاء, ضمن سلسلة من اللقاءات الدولية التي تهدف إلى إيجاد تسوية سياسية للازمة السورية.

وتعد روسيا وايران وتركيا من الدول الضامنة لهدنة شاملة في سوريا دخلت حيز التنفيذ في كانون الأول 2016، إضافة لكونها راعية لمحادثات أستانا بشأن سوريا والتي تمخض عنها اتفاقات لإقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا.