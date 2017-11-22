كشفت وزارة الدفاع التركية، يوم الأربعاء، عن استكمال الجيش التركي إقامة ثالث نقطة مراقبة له في محافظة ادلب.

ونقلت وكالات عن وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي قوله خلال محادثات في أنقرة عن ميزانية وزارته أن "القوات المسلحة التركية استكملت إقامة ثالث نقطة مراقبة لها في محافظة إدلب السورية".

واتفقت الدول الضامنة للهدنة في محادثات استانا منتصف أيلول الماضي، على اتفاق بإنشاء منطقة خفض التوتر في إدلب، بحيث تشمل إدلب ومحيطها (شمال غرب)، إلى جانب أجزاء محددة من محافظات حلب (شمال) وحماة (وسط) واللاذقية (غرب).

كان الجيش التركي أعلن مؤخرا، أن قواته بدأت بتشكيل نقاط مراقبة في "منطقة تخفيف التوتر" في إدلب، تطبيقاً لاتفاق استانا, وذلك بهدف توفير الأمن للمدنيين، وترسيخ وقف إطلاق النار في سوريا بين النظام والمعارضة، وإنهاء الاشتباكات، وإيصال المساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين إلى منازلهم.

وبموجب الاتفاق, يتم نشر حوالي 500 مراقب من الدول الضامنة على حدود ادلب, لمنع انتهاك الهدنة, إلا أن "جبهة النصرة" تعهدت بمواصلة القتال ضد قوات النظام.

وشدد جانيكلي إنه يوجد "خطر حقيقي" في منطقة عفرين السورية ولا بد من إزالته.

وسق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ان اكد يوم الجمعة، على ضرورة القضاء على "وحدات حماية الشعب الكردية" في عفرين.

وأعلنت السلطات التركية في تشرين الاول الماضي، ان أنقرة مستعدة عسكريا لشن عملية ضد وحدات "حماية الشعب" الكردية في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي.