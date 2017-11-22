أعلن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري، يوم الأربعاء، ان سيتريث في تقديم استقالته رسمياً، بناء على طلب من الرئيس ميشال عون.

ونقلت وكالة (رويترز) عن الحريري قوله في كلمة بعد اجتماع مع الرئيس عون ورئيس البرلمان نبيه بري في قصر الرئاسة "لقد عرضت اليوم استقالتي على الرئيس عون وتمنى عليّ التريث بتقديمها والاحتفاظ بها لمزيد من التشاور في أسبابها وخلفياتها السياسية وأبديت تجاوبي، أملا في أن يشكل حوارا يعالج المسائل الخلافية وانعكاساتها على علاقات لبنان مع الأشقاء العرب".

ووصل رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، في ساعة متاخرة الثلاثاء إلى مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت, وذلك بعد نحو 18 يوما على مغادرته لبنان الى الرياض واعلان استقالته هناك.

وأدت استقالة الحريري في 4 الجاري إلى أزمة سياسية في لبنان ودفعته إلى صدارة المواجهة في منطقة الشرق الأوسط بين السعودية وحلفائها من جانب وبين تكتل تقوده إيران من جانب آخر.

سيريانيوز