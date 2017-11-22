واصل سعر الذهب، يوم الأربعاء، انخفاضه ليصل إلى 17100 ليرة لغرام الـ21 قيراط.

وحددت الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات بدمشق سعر غرام الـ 21 , 17100 ليرة للمبيع و17000 ليرة للشراء.

بينما حددت سعر غرام الـ18 قيراط 14657 ليرة للمبيع، و 14557 ليرة للشراء.

وكان سعر الذهب سجل انخفاضاً يوم الثلاثاء بمقدار 200 ليرة محققاً 17200 ليرة لغرام الـ21 قيراط، عن المستويات التي ثبت عندها لأكثر من أسبوعين.

وكان سعر الذهب خلال الفترة الماضية، شهد نوعاً من الثبات عند حدود 17400 ليرة لغرام الـ21 قيراط، و 14915 ليرة لغرام الـ18 قيراط.

سيريانيوز