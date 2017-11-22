|
|
|
مستمراً بالانخفاض.. غرام الذهب يبلغ 17100 ليرة
|
الاخبار الاقتصادية
|
واصل
سعر الذهب، يوم الأربعاء، انخفاضه ليصل إلى 17100 ليرة لغرام الـ21 قيراط.
وحددت الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات بدمشق سعر غرام الـ 21 , 17100
ليرة للمبيع و17000 ليرة للشراء.
بينما حددت سعر غرام الـ18 قيراط 14657 ليرة للمبيع، و 14557 ليرة للشراء.
وكان سعر الذهب سجل انخفاضاً يوم الثلاثاء بمقدار 200 ليرة محققاً 17200 ليرة لغرام
الـ21 قيراط، عن المستويات التي ثبت عندها لأكثر من أسبوعين.
وكان سعر الذهب خلال الفترة الماضية، شهد نوعاً من الثبات عند حدود 17400 ليرة
لغرام الـ21 قيراط، و 14915 ليرة لغرام الـ18 قيراط.
سيريانيوز
|
|
2017-11-22 09:20:35
|
شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي: