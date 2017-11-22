قال المبعوث الأممي الخاص الى سوريا ستافان دي ميستورا، يوم الأربعاء، إن يجب التوصل الى حل سياسي للأزمة في سوريا وفق قرارات مجلس الأمن، داعياً المعارضة الى تشكيل فريق موحد إلى جنيف.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن دي ميستورا قوله خلال كلمة في مؤتمر الرياض 2، "نحن نرى حربا كبيرة في سوريا كان لها أثر كبير على المنطقة ونحن في الأمم المتحدة دائما نعتمد على قرارات مجلس الأمن بخصوص سوريا وخاصة القرار (2254) الذي يقودنا ويبين لنا طريقا واضحة بالنسبة لإعلان جنيف وتحقيق التسوية السياسية".

وتجتمع اطياف المعارضة السورية بدعوة من الخارجية السعودية في مؤتمر الرياض2، لبحث تشكيل وفد موحد الى جنيف.

ومن المقرر ان تستمر اجتماعات الرياض لثلاثة ايام، بعد ان أخفق المؤتمر الأول للمنصات الثلاث للمعارضة السورية (القاهرة وموسكو والرياض) الذي عقد في الرياض بشهر آب الماضي في التوصل لاتفاق على تشكيل وفد موحد قبل الجولة السابعة من محادثات جنيف , وسط اتهامات من منصتي "الرياض" و"القاهرة" لمنصة "موسكو" بتعطيل التوافق لرفضها الخوض في مستقبل الأسد.

وأضاف دي ميستورا "خلال بضعة أيام سوف نبدأ وضع إطار للعملية السياسية وكما قلت سابقا فإن المحادثات في جنيف ليست من دورة واحدة لكن على دورتين وستكون الثانية الشهر القادم".

ولفت المبعوث الاممي الى أن المناقشات ستتركز على المسائل المتعلقة بوضع دستور جديد للبلاد وتشكيل الحكومة والقضايا المرتبطة بالمختطفين وتقديم المساعدات الإنسانية لجميع المناطق.

ودعا دي ميستورا أطياف المعارضة إلى تشكيل فريق موحد للمشاركة في محادثات جنيف دون شروط مسبقة بهدف مناقشة الوصول إلى حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن (2254) مبينا أن مصلحة الجميع الآن هي بناء السلام والسعي إلى الحل السياسي.

وكان دي ميستورا أعلن الشهر الماضي أن الجولة المقبلة من مفاوضات السلام السورية في جنيف ستعقد في 28 من تشرين الثاني الجاري.

وعقدت 7 جولات من مفاوضات جنيف، آخرها كان في تموز الماضي، تم خلالها التأكيد على مكافحة الارهاب واجتماعات الخبراء القانونيين الدستوريين.

سيريانيوز