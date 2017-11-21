ريال مدريد يكتسح أبويل بسداسية ويرافق توتنهام الى ثمن دوري ابطال أوروبا اخبار الرياضة شارك

فاز ريال مدريد على مضيفه أبويل القبرصي 6-0 الثلاثاء في المرحلة الخامسة من مباريات المجموعة الثامنة ليتأهل رفقة توتنهام الذي حسم الصدارة عقب فوزه خارج أرضه على بوروسيا دورتموند الألماني 2-1.

وسجّل أهداف ريال مدريد كل من مودريتش (23) وكريم بنزيمة (39 و45+1) وناتشو (41) وكريستيانو رونالدو (49 و54).



واصل بوروسيا دورتموند نتائجه المخيبة في دوري أبطال أوروبا، بعدما سقط أمام ضيفه توتنهام بهدفين مقابل واحد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سيجنال إبدونا بارك" معقل أسود الفيستيفال.



وافتتح بيير أوباميانج التسجيل لدورتموند في الدقيقة (31)، فيما سجل هدفي توتهام كل من هاري كين (49) و سون هيونح مين (76).



وضمن توتنهام صدارة المجموعة الثامنة بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، فيما تجمد رصيد دورتموند عند نقطتين بفارق الأهداف عن أبويل نيقوسيا متذيل الترتيب. سيريانيوز 2017-11-21 20:21:42 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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