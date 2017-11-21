فرّط ليفربول الانكليزي في بطاقة التأهل المبكّر إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا بتعادله 3-3 الثلاثاء مع مضيفه اشبيلية الاسباني في المرحلة قبل الأخيرة من دور المجموعات.

وجاءت ثلاثية ليفربول عبر البرازيلي فيرمينيو في مناسبتين (2 و30) والسينغالي ساديو مانيه في الدقيقة 22، فيما سجل وسام بن يدر 51 و60 من ركلة جزاء وبيتزارو 90+3 ثلاثية اشبيلية.



في المباراة الثانية لحساب المجموعة ذاتها، فرض ماريبور السلوفيني التعادل على مضيفه سبارتاك موسكو الروسي.تقدم سبارتاك عبر لاعب الرأس الأخضر زي لويز في الدقيقة 82، لكن ماريبور خطف التعادل عبر البوسني ياسمين ميسانوفيتش في الدقيقة 90+2.