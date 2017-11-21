أطلقت "موزيلا" النسخة الجديدة من متصفحها "فايرفوكس" والذي حمل اسم Quantum، بميزات جديدةن دفعت البعض للتخلي عن المتصفحات الأخرى مثل "كروم" والتوجه نحو "فايرفوكس".

ونقلت "العربية نت"، عن "موزيلا" قولها إن الإصدار الجديد يوفر ضعف السرعة التي يوفرها الإصدار السابق من المتصفح، إضافة إلى كونه أسرع من متصفح "غوغل" كروم الشهير.

وفيما يلي أبرز ميزات النسخة الجديدة:

1 – السرعة والخفة

تتميز النسخة الجديدة من المتصفح بواجهة أكثر استجابة، تتيح للمستخدمين الحصول على تجربة أكثر سرعة ومرونة من السابق سواء عند تشغيل المتصفح أو عند تحميل صفحات الويب والتبديل بين علامات التبويب مهما بلغ عددها.

ويتميز المتصفح الجديد بحجمه الخفيف (أقل بنسبة 30% من متصفح كروم)، واستخدامه لذاكرة أقل من المتصفحات الأخرى مما يتيح للحاسب مساحة أكبر لتشغيل باقي المهام بسلاسة.



2 - مزايا متكاملة

تضم النسخة الجديدة مزايا منها ميزة التقاط الشاشة التي تتيح الحصول على لقطة الشاشة ومشاركتها مباشرة مع الأصدقاء، إضافة إلى إمكانية الاحتفاظ بكافة لقطات الشاشة في مكان واحد داخل المتصفح والرجوع لها في أي وقت.

ويتميز المتصفح بالتوافق الكامل مع خدمة Pocket والتي تتيح قراءة المقالات على الإنترنت في وضع عدم الاتصال، إضافة إلى ميزة المكتبة Library الجديدة التي تتيح الوصول إلى كافة المحتويات من مكان واحد، مثل قوائم المفضلة والتنزيلات والسجل والمقالات المحفوظة فيPocket ولقطات الشاشة.

وتأتي النسخة الجديدة بميزة الحماية من التتبع التي تتيح للمستخدمين حظر الإعلانات التي تحتوي على برمجيات تتبع خفية، أما ميزة التصفح المتخفي فتسمح بتصفح الإنترنت دون تسجيل أي من نشاط للمستخدم أو الاحتفاظ به مثل المواقع التي قام بزيارتها.



3 - قابلية التخصيص

ويدعم متصفح Quantum قابلية التخصيص بكفاءة عالية، ولا تقتصر قابلية تخصيص المتصفح على الشكل والسمات بل تتعدى ذلك إلى إمكانية تخصيص شريط الأدوات من خلال السحب والإفلات بكل سهولة.