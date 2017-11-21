أضافت "غوغل" تعديلات جديدة وتحسينات على تطبيقات خرائطها "Google Maps" وGoogle Earth وأنظمة Android Auto.

وبحسب " نوفوستي "، فإن "غوغل" عدلت خرائطها لتصبح أكثر عملية وفائدة، وتتفاعل الخرائط الجديدة مع طريقة البحث وحركة المستخدم، فإن كان المستخدم يجري بحثه في "خرائط غوغل" من مكان ثابت فبرمجيات الخرائط تحدد الأولويات لتظهر له أنواع وسائط النقل القريبة اللازمة ومواعيد حركتها.

وتظهر أماكن المطاعم والمحلات التجارية أو محطات الوقود القريبة والمكتبات العامة وغيرها من الأماكن القريبة التي قد تكون مهمة بالنسبة للمستخدم الباحث عبر الخرائط من مكان ثابت.

وفي حال ستخدام "خرائط غوغل" من قبل المستخدمين في حالة التنقل، تتفاعل تلك الخرائط لتظهر حركة الطرق بشكل أوضح.

وجلبت "غوغل" نظاماً للألوان يظهر كل منشأة أو مكان بلون معين، ما يسهل على المستخدم الفصل بين خيارات البحث، فضلا عن الأيقونات المفيدة التي تظهر على الخرائط وتعطي المستخدم معلومات أوضح عن الأماكن والوجهات.