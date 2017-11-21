تراجعت "آبل" عن وعودها بطرح أحدث منتجاتها من السماعات الذكية، في كانون الأول القادم، مؤكدة أن إطلاقه قد يتأخر أسابيعاً إضافية.

وبحسب "بيان" لـ "آبل"، فإن السماعة الذكية "هوم بود" ستكون متاحة للبيع في الأسواق بداية العام المقبل 2018، كون الشركة بحاجة مزيد من الوقت لتجعل من المنتج جاهزاً للاستخدام.



وقالت "آبل" إنها لا تستطيع "أن تتأخر على منتظري هوم بود. لكنها بحاجة إلى قليل من الوقت الإضافي قبل أن تكون جاهزة للزبائن".

وكان من المفترض طرح سماعة "هوم بود" الذكية الشهر القادمن بسعر متوقع 349 دولار، على أن تعمل بنظام "سيري" للأوامر الصوتية، لتنافس السماعات التي تنتجها "أمازون" و"غوغل".