أكد وزير الخارجية السعودي عاد الجبير، يوم الأربعاء، إن حل الأزمة السورية لا يتم دون توافق يحقق مطالب الشعب السوري.

ونقلت وكالة (رويترز) عن الجبير قوله خلال مؤتمر الرياض2 للمعارضة السورية، ان "لا حل للأزمة السورية دون توافق سوري وإجماع يحقق تطلعات الشعب وينهي معاناته على أساس إعلان جنيف 1 وقرار مجلس الأمن 2254".

وتجتمع المعارضة السورية في العاصمة السعودية، في اطار مؤتمر هو الثاني من نوعه، لبحث تشكيل وفدها إلى مفاوضات جنيف المرتقبة الشهر القادم.

ويشارك في الاجتماع نحو 140 شخصية يمثلون مكونات المعارضة الرئيسية بالإضافة إلى ممثلين عن منصة موسكو، ومنصة القاهرة التي تضم مجموعة معارضين مستقلين.

سيريانيوز