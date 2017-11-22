يعقد رؤساء روسيا وتركيا وإيران فلاديمير بوتين، ورجب طيب أردوغان، وحسن روحاني قمة اليوم الأربعاء، في سوتشي ضمن سلسلة من اللقاءات الدولية التي تهدف إلى إيجاد تسوية سياسية للازمة السورية.

ومن المقرر أن تبدأ قمة سوتشي، التي يشارك فيها الرئيس فلاديمير بوتين، ونظيراه التركي رجب طيب أردوغان، والإيراني حسن روحاني، أعمالها اليوم عند الساعة الرابعة مساء.

وأعلنت الرئاسة التركية, يوم الثلاثاء, أن قمة سوتشي الثلاثية والتي تجمع رؤساء روسيا وتركيا وإيران الاربعاء ستتناول مناطق خفض التوتر والحل السياسي في سوريا إلى جانب إيصال المساعدات الإنسانية ومكافحة الإرهاب, مشيرة الى أن القمة ستناقش مسألة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وإيجاد حل سياسي للأزمة , بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، والمساهمات التي ستقدمها الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) لعملية جنيف".

واستقبل الرئيس الروسي الرئيس بشار الأسد الاثنين في سوتشي، للاطلاع على تقييم الأسد للوضع الراهن ورؤيته للتسوية السياسية، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية الروسية ضد التنظيمات الإرهابية تقترب من نهايتها.

وعقد صباح الأحد اجتماع وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران؛ في مدينة انطاليا, للتحضير للقمة الثلاثية التي ستعقد بين زعماء الدول الثلاث الأربعاء, لمناقشة التطورات في بسوريا, حيث وصف لافروف لاجتماع بانه "مثمر" وتنازل المسائل المرتبطة بالملف السوري وموضوع مشاركة الاكراد في مؤتمر الحوار السوري.

وتعمل روسيا بالتنسيق مع شركائها على التحضير لعقد مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي, بمشاركة ممثلي الحكومة السورية والقوى الموالية لها، ومختلف الفصائل المعارضة.

سيريانيوز