بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز باتصال هاتفي, يوم الثلاثاء, آفاق تسوية الأزمة السورية.

وأفاد المكتب الإعلامي للرئيس الروسي في بيان صدر بعد المكالمة الهاتفية, ونشرته وسائل إعلامية روسية, بأنه "تمت مواصلة تبادل الآراء حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط، وتم النظر في المسائل المتعلقة بالتسوية الطويلة الأمد للصراع في ظل الإنجازات المحققة في مجال محاربة التنظيمات الإرهابية في سوريا ".

وأعرب الرئيس بوتين عن قناعته بأن "مؤتمر الحوار الوطني الذي سينظم في القريب العاجل بمدينة سوتشي، سيعطي زخما للاتصالات السورية السورية وعملية تسوية السورية عموما، إضافة إلى أنه سيشجع عملية التفاوض التي تجري في جنيف تحت رعاية أممية".

وتنصب المساعي الروسية في الوقت الراهن على التحضير لعقد مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي, بمشاركة ممثلي الحكومة السورية والقوى الموالية لها، ومختلف الفصائل المعارضة.

وبحسب البيان, تم "الإعراب عن الأمل بأن يسهم اجتماع المعارضة السورية في الرياض" المزمع انعقاده في 22-24 تشرين الثاني الجاري، في التسوية الأزمة في سوريا.

وبدأت السعودية بتوجيه الدعوات لمؤتمر المعارضة السورية الذي ستستضيفه المملكة, بهدف تشكيل وفد موحد للمشاركة في لقاء جنيف المقبل بشأن سوريا.

وأضاف البيان أن الرئيس بوتين أطلع العاهل السعودي على اجتماعه مع الرئيس بشار الأسد الذي جرى يوم الاثنين, وعلى المسائل الرئيسة التي ستعرض للطرح ضمن جدول أعمال اجتماع الدول الضامنة لعملية أستانا (روسيا وتركيا وإيران) في الـ22 من تشرين الثاني الجاري.

وسبق, أن أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف, في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء, أن اليوم ستكون هناك محادثة هاتفية لبوتين والعاهل السعودي لاطلاعه على اجتماعه مع الأسد الأمس.

وقام الرئيس بشار الأسد امس الاثنين بزيارة مفاجئة الى روسيا, حيث التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي, وبحث معه العملية السياسية .

ويأتي ذلك, قبيل قمة ثلاثية من المتوقع عقدها يوم الأربعاء في مدينة سوتشي تجمع بين رؤساء روسيا وايران وتركيا , لمناقشة التطورات في بسوريا.

وتعثرت الجهود الدولية للتوسط في اتفاق سلام بسبب تباين مواقف القوى المعنية في الصراع، إذ تدعم إيران وروسيا وجماعة حزب الله اللبنانية النظام السوري, بينما تدعم الولايات المتحدة وتركيا ودول خليجية في مقدمتها السعودية, قوى المعارضة السورية.

سيريانيوز