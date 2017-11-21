ودع موناكو، الذي بلغ العام الماضي الدور قبل النهائي، دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من دور المجموعات بعدما تجرع هزيمة ساحقة 4-1 على أرضه أمام لايبزيغ الالماني.

ولم يتعافى موناكو من تأخره بثلاثة أهداف دون رد في أول نصف ساعة بعد أن سجل فابينيو هدفا بالخطأ في مرماه بينما أضاف تيمو فيرنر ثنائية.



وقلص الكولومبي رادوميل فالكاو النتيجة لكن نابي كيتا أكمل رباعية الفريق الزائر مع صفارة نهاية الشوط الأول.



وبهذه النتيجة تذيل موناكو المجموعة السابعة برصيد نقطتين من خمس مباريات بينما يملك لايبزيج سبع نقاط متساويا مع بورتو صاحب المركز الثاني.



ويتصدر بشيكتاش المجموعة برصيد 11 نقطة بعد تعادله 1-1 أمام ضيفه بورتو.