واصل مانشستر سيتي الإنجليزي مشواره المميز بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم، عندما تغلب على فينوورد روتردام الهولندي بهدف وحيد الثلاثاء، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة.

وأحرز الدولي الإنجليزي رحيم سترلينج هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88، بعدما تلقى تمريرة مميزة من الدولي الألماني إلكاي جوندوجان، ليضع الكرة في شباك الحارس براد جونز.



وكان سيتي قد ضمن التأهل إلى الدور ثمن النهائي في الجولة الماضية، بعدما حقق 4 انتصارات متتالية، وهو الذي تغلب خارج أرضه على فينوورد برباعية نظيفة في افتتاح مبارياته بالبطولة.



ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 15 نقطة، وضمن إنهاء الدور الأول متصدرا للمجموعة، بعدما خسر شاختار دونتسك الأوكراني (9 نقاط) في التوقيت ذاته أمام نابولي الإيطالي بثلاثة أهداف نظيفة حملت توقيع لورينزو إينسيني (56) وبيتو زيلينسكي (81) ودريس ميرتنز (83)، وفقد فينوورد فرصة احتلال المركز الثالث والانتقال للعب في مسابقة الدوري الأوروبي، حيث يحتل المركز الأخير في المجموعة برصيد خال من النقاط.