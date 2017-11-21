ناقش مجلس الوزراء يوم الثلاثاء مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006, حيث وافق المجلس على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.

وتضمنت المواد الجديدة بحسب الحكومة وضع آلية جديدة للتعيين والترفيع تضمن جودة هذه العملية من خلال عدة محاور أهمها اقتصار التعيين على حملة درجة الماجستير على الأقل وربط الترفيع بنشر بحوث علمية أصيلة وأن يكون التعيين بناء على إعلان لانتقاء الأفضل بين المتقدمين.

وقال وزير التعليم العالي عاطف النداف, في تصريحات صحفية عقب الجلسة, أنه "تمت مناقشة تعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات التي تخص أعضاء الهيئة الفنية في الجامعات والمعاهد بهدف تطوير العملية التعليمية ورفع كفاءة الكوادر البشرية لأعضاء الهيئة التعليمية ورفع سقف الرواتب لها".

وأصدر الرئيس بشار الأسد, اواخر ايلول, مرسوما حول تعديل مادتين من قانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006، حيث تضمن التعديل منع النقل والتحويل من الجامعات غير السورية والجامعات الخاصة إلى الجامعات السورية.

وصدرت في الاونة الاخيرة قرارات تتضمن مجموعة من التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام /2006/, منها ما يتعلق بالنظام الفصلي المعدّل ونظام الساعات المعتمدة, بالاضافة لمساعدة الطلاب .