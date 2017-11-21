وصل رئيس الوزراء اللبناني المستقيل، سعد الحريري، في ساعة متاخرة الثلاثاء إلى مطار رفيق الحريري الدولي في العاصمة اللبنانية بيروت, وذلك بعد نحو 18 يوما على مغادرته لبنان الى الرياض واعلان استقالته هناك.

وكان الحريري قام الثلاثاء بزيارة مصر حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي, كما قام بزيارة قصيرة الى قبرص قبل وصوله الى لبنان.

واعرب الحريري عن امله في ان "يكون هناك نأي بالنفس في لبنان عن كل السياسات الاقليمية", وذلك بعد لقاء السيسي.

وقال الحريري بعد الاجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس السبت الماضي إن شاء الله سأحضر عيد الاستقلال في لبنان، ومن هناك كل مواقفي السياسية بدي أطلقها من هناك بعد أن التقي فخامة رئيس الجمهورية.

وأدت استقالة الحريري في 4 الجاري إلى أزمة سياسية في لبنان ودفعته إلى صدارة المواجهة في منطقة الشرق الأوسط بين السعودية وحلفائها من جانب وبين تكتل تقوده إيران من جانب آخر.