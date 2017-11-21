أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصالا هاتفيا، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء, ركز فيه على بحث الأزمة في سوريا ونتائج لقائه مع الرئيس بشار الأسد.

وأفادت قناة (روسيا اليوم) على موقعها الالكتروني, أننأن الكرملين، أعلن في بيان صدر عنه بهذا الصدد، أن المحادثات، التي جرت "وفقا لاتفاق مسبق"، "تم خلالها بحث مفصل للقضايا السورية الملحة أخذا بعين الاعتبار العملية العسكرية المنتهية الخاصة بالقضاء على الإرهابيين في سوريا ".

وينفذ طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات بشكل شبه يومي على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة لسيطرته بسوريا, في حين بدأ الطيران الروسي بشن طلعات جوية ضد تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" في سوريا منذ أيلول عام 2015 .

وشدد بوتين، حسب البيان "على الاستعداد للإسهام بنشاط في تسوية سياسية طويلة الأمد في هذه البلاد، بناء على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة برقم 2254، بالتوافق مع الاتفاقات، التي تم التوصل إليها في إطار العمل عبر منصة أستانا".

وركز بوتين وترامب، حسب الكرملين، على "فكرة ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، والتوصل إلى تسوية سياسية على أساس المبادئ، التي يجب وضعها في إطار عملية تفاوضية سورية داخلية جارية بأوسع صورة ممكنة ".

وانعقدت 7 جولات من محادثات أستانة كان آخرها في 31 تشرين الاول الماضي, الحل السياسي للأزمة يعتمد على قرار مجلس الأمن 2254، إضافة للمبادرة الروسية حول انعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري, لافتا الى ان الدول الضامنة روسيا وايران وتركيا، أكدت تمسكها بوحدة الأراضي السورية وتخفيف مستوى العنف في سورية وتثبيت وقف إطلاق النار في مناطق تخفيف التوتر.

وشدد الكرملين على أن "هذا الأمر هو الذي تهدف إليه المبادرة الروسية الخاصة بعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي قريبا ".

وأضاف البيان موضحا أن "بوتين أطلع ترامب على النتائج الأساسية للقائه بشار الأسد، يوم الـ20 تشرين الثاني، والذي أكد خلاله الزعيم السوري تمسكه بالعملية السياسية، وإجراء إصلاح دستوري وانتخابات رئاسية وبرلمانية ".

كما تناولت المكالمة الهاتفية بين بوتين وترامب "المحادثات الثلاثية المقرر عقدها يوم الـ22 تشرين الثاني في سوتشي بمشاركة كل من رؤساء روسيا وإيران وتركيا، والتي من المخطط أن يتم خلالها تنسيق الخطوات الرامية إلى التطبيع اللاحق للوضع في سوريا والجوانب المختلفة للتسوية السياسية في البلاد ".

وعلى صعيد أوسع، "أكد الرئيس الروسي دعمه ترتيب عمل مشترك مع الولايات المتحدة في مجال محاربة الإرهاب، مشيرا إلى وجود فرصة عملية لتنسيق الجهود بين استخبارات البلدين، وذلك في موقع أيده الرئيس الأمريكي".

وسبق, أن أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف, في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء, أن "اليوم ستكون هناك محادثة هاتفية لبوتين والعاهل السعودي لاطلاعه على اجتماعه مع الأسد الأمس ".

وقام الرئيس بشار الاسد امس الاثنين بزيارة مفاجئة الى روسيا, حيث التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي, وبحث معه العملية السياسية .

ويأتي ذلك, قبيل قمة ثلاثية من المتوقع عقدها يوم الأربعاء في مدينة سوتشي تجمع بين رؤساء روسيا وايران وتركيا , لمناقشة التطورات في بسوريا.

وتنصب المساعي الروسية في الوقت الراهن على التحضير لعقد مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي, بمشاركة ممثلي الحكومة السورية والقوى الموالية لها، ومختلف الفصائل المعارضة.

وتعثرت الجهود الدولية للتوسط في اتفاق سلام بسبب تباين مواقف القوى المعنية في الصراع، إذ تدعم إيران وروسيا وجماعة حزب الله اللبنانية النظام السوري, بينما تدعم الولايات المتحدة وتركيا ودول خليجية في مقدمتها السعودية, قوى المعارضة السورية.

سيريانيوز