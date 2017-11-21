قال رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل ​سعد الحريري​، يوم الثلاثاء, انه "تطرق خلال اللقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى استقرار ​لبنان​", معربا عن امله في ان "يكون هناك نأي بالنفس في لبنان عن كل السياسات الاقليمية".

واضاف الحريري في تصريحات للصحفيين عقب لقاء السيسي ان شاء غدا يكون ​عيد الاستقلال​ عيدا لكل اللبنانيين, وكما قلت في ​باريس​، موقفي السياسي سيكون في لبنان", موجها الشكر الى "مصر على دعمها، والى السيسي على دعمه للبنان واستقراره".

وقال الحريري بعد الاجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس السبت الماضي إن شاء الله سأحضر عيد الاستقلال في لبنان، ومن هناك كل مواقفي السياسية بدي أطلقها من هناك بعد أن التقي فخامة رئيس الجمهورية.

وأدت استقالة الحريري في 4 الجاري إلى أزمة سياسية في لبنان ودفعته إلى صدارة المواجهة في منطقة الشرق الأوسط بين السعودية وحلفائها من جانب وبين تكتل تقوده إيران من جانب آخر.

ومن المقرر أن يعود إلى بيروت بحلول يوم الأربعاء مع احتفال لبنان بعيد الاستقلال, وذلك تواجده في السعودية منذ اعلان استقالته, فيما قال الرئيس اللبناني ان الحريري وعائلته يعاملون كرهائن في السعودية.