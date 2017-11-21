سقط , يوم الثلاثاء, 25 قتيلا وأصيب العشرات جراء انفجار سيارة مفخخة استهدفت سوقاً شعبياً شرقي مدينة طوزخرماتو في محافظة صلاح الدين في العراق.

ونقلت وسائل إعلامية, عن السلطات الأمنية في محافظة صلاح الدين ,قولها أن حصيلة ضحايا تفجير السيارة المفخخة، الذي استهدف اليوم سوقا شعبية شرقي مدينة طوزخرماتو، وصلت إلى 25 قتيلا و62 جريحا.

وكان مصدر طبي أكد احتمال ازدياد عدد القتلى بالتفجير نتيجة الإصابات الخطيرة التي تعرض لها من كان في السوق الواقعة بحي العسكري في المدينة لحظة التفجير.

وفرضت السلطات الأمنية في طوزخرماتو حظر للتجوال بالقضاء على خلفية التفجير الإرهابي تحسبا من وقوع تفجيرات أخرى في القضاء.

ونفذ الهجوم الانتحاري بواسطة عجلة من نوع "كيا" ركنت بالقرب من سوق الخضار داخل مركز طوزخورماتو.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن عن مسؤوليتها في حادثة التفجير, والأهداف خلف هذه العملية.

وكانت محافظة صلاح الدين قد شهدت في أيلول الماضي, تفجير انتحاري استهدف مطعماً أدى إلى مقتل 3 أشخاص وأصيب 34 آخرين.

وتشهد محافظة صلاح الدين بين فترة وأخرى اضطرابات أمنية تتمثل بتفجير سيارات ملغومة وعبوات ناسفة تستهدف المدنيين والقوات الأمنية على حد سواء.

يشار إلى أن عدة مناطق عرقية لاسيما بغداد تتعرض بشكل شبه يومي لتفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، فضلا عن هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق مختلفة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص .