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بشيكتاش التركي يفرض التعادل على بورتو ويحجز مقعده في ثمن نهائي دوري الابطال
اخبار الرياضة

ضمن بشيكتاش التركي التواجد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب التعادل مع ضيفه بورتو البرتغالي 1- 1 الثلاثاء في خامس جولات المجموعة السابعة.


ورفع بشيكتاش رصيده إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة السابعة مقابل 7 نقاط لضيفه الوصيف، فيما يحتل لايبزيغ الألماني المركز الثالث (4 نقاط) وموناكو الفرنسي الرابع (نقطتان)، قبل مباراة الأخيرين.

تقدم بورتو أولا (29) بعد هجمة منظمة من الجبهة اليمنى تصل إلى ريكاردو بيريرا، الذي يمرر الكرة لعمق منقطة جزاء بشكتاش يتحرك لها فيليبي، ويحولها من لمسة واحدة إلى داخل شباك الحارس فابري على يساره.

لكن الفريق الضيف أدرك التعادل (41) من هجمة على يسار منطقة بورتو، ويستخلص جنك توسون الكرة ببراعة ويراوغ لاعبي الفريق البرتغالي، ويدخل إلى العمق ويمرر الكرة في الناحية المقابلة أرضية لحظة خروج الحارس، ويودع زميله تاليسكا الكرة بكل أريحية في المرمى الخالي.

سيريانيوز

2017-11-21 18:57:53
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