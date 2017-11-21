ألقت السلطات الألمانية, يوم الثلاثاء, القبض على ستة سوريين في عدة مدن ألمانية يشتبه بأنهم ينتمون إلى تنظيم "داعش" كانوا يخططون لهجوم ارهابي, وذلك خلال حملة أمنية شارك فيها 500 عنصر أمني في ألمانيا.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) أن الادعاء العام في مدينة فرانكفورت الألمانية قال أن "المشتبه بهم رجال تتراوح أعمارهم بين 20 و 28 عاما ينتمون لتنظيم "داعش"، وخططوا لشن هجوم في ألمانيا. وتمّ القبض على المشتبه بهم خلال حملة تفتيش ومداهمات شملت ثمانية منازل في مدن كاسل وهانوفر وإيسن ولايبزيغ. وبحسب بيانات المحققين، فإن خطط شن الهجوم لم تكتمل بعد، لكنها كانت تستهدف مكانا عاما في ألمانيا.

ووفقا للبيانات، فإن أربعة متهمين دخلوا إلى ألمانيا في كانون أول عام 2014 كطالبي لجوء، بينما دخل الاثنان الآخران إلى البلاد في آب و أيلول من عام 2015.

وشارك في الحملة الأمنية نحو 500 شرطي، صادرت خلالها السلطات هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر محمولة ووثائق.

وحسب تقارير إعلامية محلية، فإن السلطات الأمنية الألمانية تعتقد بأن هذه الخلية كانت تعتزم تنفيذ هجوم إرهابي على سوق عيد الميلاد (كريسمارس ماركت) في مدينة إيسن (غرب) , غير أن هذه المعلومات لم يتم تأكيدها رسميا إلى غاية اللحظة.

وحسب صحيفة "دي فيلت" الألمانية فإن السلطات حصلت على تحذيرات من قبل لاجئين سوريين آخرين، تضمنت معلومات تفيد بأن المعنيين تقدموا ببيانات خاطئة حول هوياتهم إضافة إلى تفاصيل أخرى رفضت الشرطة الافصاح عنها.

وأوقفت السلطات الألمانية العشرات من الأفراد بينهم لاجئين سوريين ، في الفترة الأخيرة، بتهم متنوعة أبرزها تهمٍ متعلقة بين الجرائم الجنائية و"الإرهاب".

ووصل إلى ألمانيا خلال عام 2015 أكثر من مليون لاجئ، ثلثهم تقريباً من سوريا، وفق الأرقام الرسمية.

سيريانيوز