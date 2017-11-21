أعلنت الامم المتحدة, يوم الثلاثاء, ان الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا سيتشارك في مؤتمر الرياض2, في إطار التحضير للجولة الثامنة من المفاوضات السورية في جنيف.

ونقلت وكالة (تاس) عن ، الممثل الرسمي باسم المنظمة الدولية في جنيف ميشيل زاكيو قوله ان "دي ميستورا يؤكد توافق لقاء الرياض-2 لبنود القرار الأممي رقم 2254"، معربا عن أمله في أن "نتائجه ستسهم في تسوية الأزمة السورية، وذلك عشية الجولة الثامنة من المفاوضات السورية المقرر إجراؤها في جنيف يوم 28 تشرين الثاني الحالي".

وكانت وسائل إعلام تركية أفادت في وقت سابق بتأجيل مؤتمر الرياض-2 الذي كان من المزمع إجراؤه في الفترة بين 22 و24 تشرين الثاني الجاري، إلى الأسبوع المقبل، وذلك بسبب خلافات بين أطياف المعارضة.

وأعلن رئيس "الهيئة العليا للمفاوضات", المنبثقة عن معارضة الرياض السورية, رياض حجاب, يوم الاثنين, استقالته من منصبه,في خطوة تلتها سلسلة من القرارات المشابهة لعدد من المسؤولين فيها, بسبب تجاوز الهيئة لدورهم واهمالهم وعدم حصولهم على دعوة للمشاركة في مؤتمر "الرياض-2" للمعارضة السورية

وبدأت السعودية بتوجيه الدعوات لمؤتمر المعارضة السورية الذي ستستضيفه المملكة, بهدف تشكيل وفد موحد للمشاركة في لقاء جنيف المقبل.

وأخفق المؤتمر الأول للمنصات الثلاث للمعارضة السورية (القاهرة وموسكو والرياض) الذي عقد في الرياض بشهر آب الماضي في التوصل لاتفاق على تشكيل وفد موحد قبل الجولة السابعة من محادثات جنيف , وسط اتهامات من منصتي "الرياض" و"القاهرة" لمنصة "موسكو" بتعطيل التوافق لرفضها الخوض في مستقبل الأسد.