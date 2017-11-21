اعترف وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، يوم الثلاثاء, بأن الرئيس بشار الأسد حسم المعركة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وأصبح يسيطر على 90 في المئة من الأراضي السورية.

ونقلت وسائل اعلام عن ليبرمان قوله ان أن الرئيس الاسد حسم المعركة ضد "داعش"، حيث تشهد المنطقة تغييرات جوهرية".

ويأتي تصريح ليبرمان في وقت اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان النظام السوري بات يسيطر على اكثر من 98 في المئة من الأراضي السورية.

وخسر تنظيم "داعش" في الفترة الأخيرة مساحات واسعة, كانت خاضعة تحت سيطرته في سوريا لاسيما في الرقة ودير الزور, بعد حملات شنها ضده الجيش النظامي المدعوم من روسيا من جهة, والمقاتلين الأكراد المدعومين من التحالف من جهة اخرى.