دانت وزارة الخارجية والمغتربين, يوم الثلاثاء, ماجرى في اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد منذ يوم الاحد الماضي.

ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر في الخارجية لم تسمه قوله ان "سوريا تدين ما جرى في اجتماع وزراء خارجية دول الجامعة العربية والمستوى المزري الذي انحدرت إليه الجامعة لتصبح أداة تقودها أموال مشيخات النفط ضد مصالح الأمة ووجودها وأمنها المشترك تنفيذا لاملاءات أعداء الأمة."

واضاف المصدر" يكفي الجامعة العربية من المهانة نظرة الرأي العام العربي لها على أنها جسد مسكون بروح شياطين أعداء الأمة".

وأدان وزراء الخارجية العرب في بيان صادر عقب اجتماعهم الاحد ما وصفوه بـ"التدخلات المستمرة" لإيران في الشؤون العربية، متهمين جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من طهران بدعم "الإرهاب".

وعلقت جامعة الدول العربية عضوية سورية في تشرين الثاني عام 2011 على خلفية الازمة التي شهدتها.