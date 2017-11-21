أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء, ان النظام السوري بات يسيطر على اكثر من 98 في المئة من الأراضي السورية.

ونقلت وكالة (سبونتيك) عن بوتين قوله, خلال لقائه نظيره التشيكي، ميلوش زيمان،ان " أكثر من 98 في المئة من الأراضي تقع اليوم تحت سيطرة القوات الحكومية، ولا توجد بؤر مقاومة للإرهابيين".

وجاء ذلك عقب لقاء عقده بوتين مع الرئيس الاسد في زيارة مفجئة قام بها الاخير الى مدينة سوتشي, حيث اشار الرئيس الروسي الى ان مشاكل الإرهاب موجودة في سوريا، لكن المهمة الرئيسية أصبحت قريبة من الانتهاء.

وسبق ان كشف الرئيس الروسي الشهر الماضي, انه تمت استعادة السيطرة على أكثر من 90% من الأراضي السوريّة من قبضة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

وخسر تنظيم "داعش" في الفترة الأخيرة مساحات واسعة, كانت خاضعة تحت سيطرته في سوريا لاسيما في الرقة ودير الزور, بعد حملات شنها ضده الجيش النظامي المدعوم من روسيا من جهة, والمقاتلين الأكراد المدعومين من التحالف من جهة اخرى.

وتعتبر روسيا من الدول الداعمة للنظام السوري, كما تعد من الدول الضامنة لهدنة شاملة في سوريا دخلت حيز التنفيذ في كانون الأول 2016، إضافة لكونها راعية لمحادثات أستانا بشأن سوريا والتي تمخض عنها اتفاقات لإقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا.