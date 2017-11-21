توصلت قيادات أركان روسيا وتركيا وإيران، يوم الثلاثاء، إلى اتفاق بشأن مستوى التنسيق بمنطقة تخفيف التوتر في إدلب، إضافة لتحديد خطوات القضاء على بقايا التنظيمات الإرهابية في سوريا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان انه "تم التوصل إلى اتفاقيات حول زيادة مستوى التنسيق في منطقة خفض التصعيد إدلب، وكذلك اتخاذ تدابير محددة لإكمال القضاء على فلول إرهابيي (داعش) و(جبهة النصرة) على أراضي الجمهورية العربية السورية".

وجاء الاتفاق خلال اجتماع ضم قيادات أركان روسيا وايران وتركيا، في مدينة سوتشي الروسية، قبيل اجتماع زعماء الدول الثلاث المرتقب غداً بـ22 الشهر في المدينة ذاتها.

وكانت الدول الضامنة للهدنة توصلت في محادثات استانا منتصف أيلول الماضي، على اتفاق بإنشاء منطقة خفض التوتر في إدلب، بحيث تشمل إدلب ومحيطها (شمال غرب)، إلى جانب أجزاء محددة من محافظات حلب (شمال) وحماة (وسط) واللاذقية (غرب).

ومن المتوقع ان تتناول القمة الثلاثية يوم الأربعاء، مناطق خفض التوتر والحل السياسي في سوريا إلى جانب إيصال المساعدات الإنسانية ومكافحة الإرهاب، بحسب ما أعلنته الرئاسة التركية.

و سبق اجتماع قادة أركان الدول الثلاث، اجتماع على مستوى وزراء الخارجية عقد يوم الأحد؛ في مدينة انطاليا, للتحضير للقمة الثلاثية التي ستعقد بين زعماء الدول الثلاث الأربعاء, لمناقشة التطورات في بسوريا, حيث وصف لافروف لاجتماع بانه "مثمر" وتنازل المسائل المرتبطة بالملف السوري وموضوع مشاركة الاكراد في مؤتمر الحوار السوري.

وتعمل روسيا بالتنسيق مع شركائها على التحضير لعقد مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي, بمشاركة ممثلي الحكومة السورية والقوى الموالية لها، ومختلف الفصائل المعارضة.

سيريانيوز