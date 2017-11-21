لقي شخص حتفه، يوم الثلاثاء، جراء سقوط قذيفة صاروخية على مدينة جرمانا بريف دمشق.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر عسكري لم تسمه، قوله ان "شاباً في نهاية العقد الثاني من عمره، لقي حتفه جراء سقوط قذيفة صاروخية في جرمانا".

ومن جانبها، قالت مصادر موالية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ان قذيفة استهدفت منطقة سكنية بالدويلعة ما ادى لاضرار مادية.

وكان 8 أشخاص بينهم طفل ولاعبان من المنتخب الوطني بالجودو قتلوا يوم الاثنين وأصيب عدد من المواطنين جراء سقوط قذائف صاروخية وهاون على عدد من الأحياء السكنية بمدينة دمشق ومدينة جرمانا بريفها.

وتجدد استهداف مناطق العاصمة بالقذائف، بعد التوقيع على إقامة مناطق "خفض التصعيد" في سوريا, خلال اجتماع استانا منتصف أيلول الماضي, وذلك بعد فترة من الهدوء شهدتها العاصمة.

سيريانيوز