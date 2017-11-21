أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم الثلاثاء، نهاية تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سوريا والعراق..

وقال روحاني في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة" أشكر جميع المدافعين عن الإسلام ودبلوماسيي البلاد والحكومة والأمة والقوات المسلحة وكذلك شعوب إيران والعراق وسوريا ولبنان لأنها وضعت حدا للتنظيم الذي لم يحمل إلا الشر والشدائد وقتل الناس والأضرار والبربرية"..

وخسر تنظيم "داعش" في الفترة الأخيرة مساحات واسعة, كانت خاضعة تحت سيطرته في سوريا, ابرزها الرقة ودير الزور, بعد حملات شنها ضده الجيش النظامي المدعوم من روسيا وايران من جهة, والمقاتلين الأكراد المدعومين من التحالف الدولي بقيادة واشنطن من جهة أخرى, كما خسر العديد من الاراضي التي كانت خاضعة له في العراق.

وانحسر وجود التنظيم، في قطاع من الأراضي في وادي الفرات جنوبي دير الزور في سوريا ومناطق صحراوية على جانبي الحدود السورية العراقية.

ومن جهته أعلن الميجر جنرال قاسم سليماني، القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني، نهاية الدولة الإسلامية في رسالة بعث بها للزعيم الأعلى للبلاد ونشرها الموقع الإخباري للحرس الثوري.

ويعتبر سليماني قائد فيلق القدس، وهو فرع الحرس الثوري المسؤول عن العمليات خارج الحدود الإيرانية، أثناء وجوده على الجبهة في المعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.

وكانت وسائل اعلام ايرانية تداولت مؤخراً صور لسليماني في مدينة البوكمال، آخر معاقل "داعش" في سوريا، والتي تمكن الجيش النظامي بدعم إيراني روسي من استعادة السيطرة عليها.

وتعتبر وإيران أبرز داعمي النظام السوري، حيث تدعم طهران مجموعات تقاتل إلى جانب الجيش النظامي في مختلف المناطق، فضلاً عن تقديمها الدعم الاقتصادي والسياسي للنظام السوري.

كما تدعم إيران قوات "الحشد الشعبي" في العراق، والتي لعبت دوراً أساسيا ومسانداً للجيش العراقي في محاربة التنظيم المتشدد.

سيريانيوز