أعلنت الرئاسة التركية, يوم الثلاثاء, أن قمة سوتشي الثلاثية والتي تجمع رؤساء روسيا وتركيا وإيران غدا الاربعاء ستتناول مناطق خفض التوتر والحل السياسي في سوريا إلى جانب إيصال المساعدات الإنسانية ومكافحة الإرهاب

وأوضحت الرئاسة التركية, في بين لها, نشرته وكالة (الاناضول), أن القمة ستناقش مسألة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، وإيجاد حل سياسي للأزمة , بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، والمساهمات التي ستقدمها الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) لعملية جنيف".

وأوضح البيان أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى سوتشي، ومشاركته في القمة الثلاثية مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، تأتي بدعوة من الرئيس الروسي.

وكان الكرملين اعلن امس الاثنين ان مسألة حضور المجاميع الكردية في مؤتمر الحوار السوري سيتم بحثه خلال قمة سوتشي المقبلة والتي تضم روسيا وتركيا وايران.

وعقد صباح الأحد اجتماع وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران؛ في مدينة انطاليا, للتحضير للقمة الثلاثية التي ستعقد بين زعماء الدول الثلاث الأربعاء, لمناقشة التطورات في بسوريا, حيث وصف لافروف لاجتماع بانه "مثمر" وتنازل المسائل المرتبطة بالملف السوري وموضوع مشاركة الاكراد في مؤتمر الحوار السوري.

وتعمل روسيا بالتنسيق مع شركائها على التحضير لعقد مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي, بمشاركة ممثلي الحكومة السورية والقوى الموالية لها، ومختلف الفصائل المعارضة.