غرام الذهب ينخفض 200 ليرة ويصل حدود الـ17200 الاخبار الاقتصادية شارك

سجل سعر الذهب، يوم الثلاثاء، انخفاضاً جديداً بلغ معه غرام الـ21 سعر 17200 ليرة سورية، بعد ثباته لأكثر من أسبوعين عند حدود أعلى بـ200 ليرة.

وحددت الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات بدمشق سعر غرام الـ 21 , 17200 ليرة للمبيع و17100 ليرة للشراء. بينما حددت سعر غرام الـ18 قيراط 14743 ليرة للمبيع، و 14643 ليرة للشراء. وذكرت الجمعية ان سعر أونصة الذهب عالمياً بلغت سعر 1281 دولار. وكان سعر الذهب خلال الفترة الماضية، شهد نوعاً من الثبات عند حدود 17400 ليرة لغرام الـ21 قيراط، و 14915 ليرة لغرام الـ18 قيراط. سيريانيوز

2017-11-21 08:47:30 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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