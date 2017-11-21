لقي مالا يقل عن 50 شخصاً مصرعهم، يوم الثلاثاء، بتفجير انتحاري استهدف مسجداً في بلدة موبي شمال شرق نيجيريا.

ونقلت وكالات عن المتحدث باسم الشرطة عثمان أبو بكر قوله إن "انفجار وقع في مسجد في موبي، وفي الوقت الراهن لدينا ما لا يقل عن 50 قتيلا".

وقال أحمد موسى رئيس مجلس موبي، إن العشرات أصيبوا في الانفجار.

وموبي بلدة في ولاية أداماوا التي سيطر مقاتلو جماعة "بوكو حرام" المتشددة على أراض فيها عام 2014، لكن قوات طردت المقاتلين من هذه المناطق في مطلع 2015.

وأضاف موسى ان "الانفجار نفذه صبي يبلغ من العمر 17 عاما، دخل إلى المسجد وهو يرتدي حزام ناسف".

ويحمل الهجوم بصمات جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة التي تشن في العادة هجمات انتحارية في أماكن عامة مزدحمة كالمساجد والأسواق.

وسبق ان استهدفت الحركة المتشددة نهاية تشرين الأول الماضي، مسجداً يبعد 15 كلم شمال مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو، ما ادى لسقوط ضحايا.

وتسبب تمرد بوكو حرام المستمر منذ نحو ثماني سنوات بمقتل نحو 20 الف شخص ونزوح 2,6 مليون آخرين وازمة انسانية كبرى.

وبحسب الامم المتحدة فان نحو مليوني شخص يعانون من سوء تغذية حاد فيما يحتاج 6,9 ملايين الى مساعدة انسانية في شمال شرق نيجيريا.

سيريانيوز