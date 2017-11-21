أعلنت وزارة الدفاع الروسية (البنتاغون), يوم الثلاثاء, عن جاهزية واشنطن إرسال مساعدات إنسانية إلى مخيم الركبان للاجئين السوريين في جنوب سوريا, متهمة النظام السوري بعرقلة هذه الجهود

ونقلت وكالة (نوفوستي) عن المتحدث باسم المركز الصحفي للبنتاغون إيريك باخون قوله ان " الولايات المتحدة كانت خلال الازمة السورية تقدم مساعدة مالية وتنظيمية للوكالات الأممية العاملة في الركبان، وأبلغت روسيا بجاهزيتها لإيصال المساعدات ، غير أن الحكومة السورية تعرقل هذه الجهود".

وأضاف ان "النظام السوري كلمة أخيرة بخصوص أي قافلة أممية تغادر دمشق، لذلك يقع إيصال هذه المساعدات إلى الركبان في أيدي دمشق وموسكو، ونحن جاهزون للمساعدة في إيصالها".

وجاء ذلك عقب ساعات على اقتراح روسيا على قيادة القوات الأمريكية في "التنف" بسوريا التشارك في تأمين إيصال المساعدات للنازحين في مخيم الركبان.

وكانت وكالات أممية إنسانية وصفت, مؤخرا, الوضع الإنساني في مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية, بأنه "متدهور"و "سيئ", مشيرة إلى أن نحو 50 ألف سوري يعيشون "وضع صعب", داعية إلى السماح لإيصال مساعدات للمدنيين هناك.

وسبق لموسكو أن اتهمت القوات الأمريكية العاملة في سوريا بمنع وصول المساعدات الانسانية لمخيم الركبان ، والتي تضم نحو 60 ألف لاجئ، يواجهون خطر المجاعة بحسب تحذيرات الامم المتحدة.

كما رفضت الحكومة الأردنية سابقاً اتهامات منظمات أو أشخاص موجهة لها، بعدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في مخيم الركبان للنازحين السوريين.

وياؤي مخيم الركبان أكثر من 60 ألف امرأة وطفل من الرقة ودير الزور، ويقع في منطقة آمنة بالقرب من القاعدة الأميركية في التنف.