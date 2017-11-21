يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, يوم الثلاثاء, اتصالين هاتفيين مع كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، لإطلاعهما على نتائج لقائه بالرئيس بشار الأسد.

ونقلت وسائل اعلام روسية عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف قوله , في مؤتمر صحفي ,”اليوم ستكون هناك محادثة هاتفية لبوتين والعاهل السعودي لاطلاعه على اجتماعه مع الاسد الأمس“.

وقام الرئيس بشار الاسد امس الاثنين بزيارة مفاجئة الى روسيا, حيث التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي, وبحث معه العملية السياسية .

وجاء اللقاء قبيل قمة ثلاثية من المتوقع عقدها يوم الاربعاء في مدينة سوتشي تجمع بين رؤساء روسيا وايران وتركيا , لمناقشة التطورات في بسوريا.

وتنصب المساعي الروسية في الوقت الراهن على التحضير لعقد مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي, بمشاركة ممثلي الحكومة السورية والقوى الموالية لها، ومختلف الفصائل المعارضة.

وتعثرت الجهود الدولية للتوسط في اتفاق سلام بسبب تباين مواقف القوى المعنية في الصراع، إذ تدعم إيران وروسيا وجماعة حزب الله اللبنانية النظام السوري, بينما تدعم الولايات المتحدة وتركيا ودول خليجية قوى المعارضة السورية.