أكدت هيئة الأركان الروسية، يوم الثلاثاء، انه لا بد من تعزيز النجاحات العسكرية في سوريا ومنع عودة الإرهابيين قبل البدء بالستوية.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) عن رئيس هيئة الأركان في الجيش الروسي، فاليري غيراسيموف، قوله بأنه "لا بد من تعزيز النجاحات العسكرية التي تم تحقيقها في سوريا لمنع عودة الإرهابيين قبل بدء التسوية في المرحلة بعد الأزمة".

وشهدت مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، هجوما مضاداً نفذه مقاتلو "داعش" استعادوا اثره السيطرة على المدينة في الـ11 من تشرين الثاني الحالي، بعد أن كان الجيش النظامي سيطر عليها في الـ9 منه، قبل أن يتمكن الأخير من استعادتها من جديد في الـ16 من الشهر ذاته.

ولفت غيراسيموف الى ان "روسيا وإيران قامتا بالكثير من أجل إنهاء الأزمة السورية"، مضيفا "بفضل جهودنا المشتركة تكتمل عملية القضاء على الإرهابيين في منطقة البوكمال بشرق سوريا والسيطرة على الحدود السورية – العراقية".

وتابع الجنرال الروسي أن القضاء الكامل على المجموعات المسلحة في سوريا تعتبر "مسألة وقت".

وجاء تقدم الجيش النظامي على محور دير الزور واستعادته السيطرة على العديد من المواقع كان آخرها مدينة البوكمال بدعم إيراني روسي.

وتعتبر إيران وروسيا أبرز داعمي الجيش النظامي في الحرب المستمرة منذ أكثر من 6 سنوات.