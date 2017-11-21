قام الرئيس بشار الاسد امس الاثنين بزيارة مفاجئة الى روسيا, حيث التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي, وبحث معه العملية السياسية>

واعلن الكرملين, في بيان له, ان بوتين, شدد خلال استقباله الاسد, على "مسألة التسوية السياسية للازمة السورية" , مبينا انه ناقش مع الاسد "ناقشا المبادئ الأساسية لتنظيم العملية السياسية وإمكانية عقد مؤتمر للحوار الوطني حول سوريا".

و.أشار الرئيس الروسي إلى أن "المهم الآن في سوريا هو الانتقال للعملية السياسية، والأسد مستعد للعمل مع كل من يريد السلام والحل".

وأضاف الرئيس الروسي بأن "روسيا تعول على مشاركة نشطة من الأمم المتحدة في المرحلة النهائية من التسوية في سوريا، وبأن روسيا على اتصال دائم حول الحل في سوريا مع العراق والولايات المتحدة ومصر والسعودية والأردن".

وجاء لقاء الاسد ببوتين قبيل قمة ثلاثية من المتوقع عقدها يوم الاربعاء في مدينة سوتشي تجمع بين رؤساء روسيا وايران وتركيا , لمناقشة التطورات في بسوريا.

واعرب بوتين عن "الامل في وضع نقطة النهاية في مكافحة الإرهاب في سوريا في أقرب وقت ممكن، مع أنه من المفهوم أن البؤر ستكون موجودة، وسوف تظهر".

واردف بوتين ان "مشاكل الإرهاب موجودة في العالم وفي الشرق الأوسط بما في ذلك في سوريا، لكن المهمة الرئيسية أصبحت قريبة من الانتهاء، وسيكون من الممكن القول في أقرب وقت، أننا نفذناها".

وحول مناطق خفض التصعيد بسوريا, اعتبر بوتين بأن إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا "سمح للمرة الأولى ببدء حوار حقيقي عميق مع المعارضة".

وتم الاتفاق منتصف ايلول الماضي والذي جرى بين الدول الضامنة (روسيا , تركيا , إيران) خلال لقاء استانا 6 , حول إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا لمدة ستة أشهر, قابلة للتمديد, وهي ادلب و مناطق في شمال مدينة حمص، والغوطة الشرقية، وعلى الحدود السورية مع الأردن في محافظة درعا.

وعن مؤتمر الحوار السوري, دعا بوتين إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني حول سوريا، "لتشكيل لجنة دستورية في هذا المؤتمر، على أن يشارك في المؤتمر ممثلون عن كافة الجماعات العرقية والطائفية في سوريا، بالإضافة لأطراف من المعارضة الداخلية والخارجية، فضلا عن ممثلين من الأمم المتحدة والصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية"

وتعمل روسيا بالتنسيق مع شركائها على التحضير لعقد مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي, بمشاركة ممثلي الحكومة السورية والقوى الموالية لها، ومختلف الفصائل المعارضة, لكن الموعد لم يتحدد بعد.

يشار الى ان بوتين التقى بالأسد آخر مرة في 20 تشرين الأول في 2015 في العاصمة موسكو.