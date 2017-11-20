أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا الفريق سيرغي كورالينكو، يوم الاثنين, أن روسيا اقترحت على قيادة القوات الأمريكية في "التنف" بسوريا التشرك في تأمين إيصال المساعدات للنازحين في مخيم الركبان.

ونقلت وسائل اعلام روسية عن كورالينكو قوله أن "الجانب الروسي أرسل اقتراحاً إلى قيادة القوات الأميركية في التنف لتنظيم إجراءات مشتركة لتأمين إيصال المساعدات الإنسانية للناس الموجودين في المخيم، مع الأخذ بالاعتبار اقتراب فصل الشتاء فإن المساعدات الإنسانية يجب إيصالها في أقرب وقت إلى الركبان".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق، أن مخيماً كبيراً للاجئين "الركبان" يقع في منطقة آمنة بالقرب من القاعدة الأميركية في التنف، أي أنه تقريبا في الصحراء.

ووفقا للتقييمات، يتواجد هناك الآن أكثر من 60 ألف امرأة وطفل من الرقة ودير الزور، ولا يسمح الأمريكيون بوصول قوافل المساعدات الإنسانية إليهم من الحكومة السورية، ولا من الأردن أو من الولايات المتحدة الأميركية، ومن المنظمات الدولية.

ووصفت وزارة الدفاع الروسية، سابقا تصرفات قوات أمريكية و"التحالف الدولي" بقيادة واشنطن في منطقة "التنف" جنوب سوريا بأنها "انتهاك للقانون الدولي الإنساني".

وكان النائب الأول لرئيس لجنة شؤون الدفاع بمجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، فرانتس كلينتسيفيتش، قال في 3 تشرين الثاني الجاري, أن روسيا ستطرح على مجلس الأمن الدولي مسألة الوضع الإنساني في منطقة التنف في سوريا.

وأفاد مركز المصالحة الروسي في سوريا سابقا أن عشرات الآلاف من النازحين السوريين محرومون من المساعدات الإنسانية بسبب إقامة أمريكا بشكل غير قانوني قاعدة "التنف" في سوريا.

ويشار إلى أن "التنف" تقع على طريق دمشق بغداد على الحدود مع العراق وعلى مسافة غير بعيدة من الحدود الأردنية.

سيريانيوز