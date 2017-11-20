بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين, يوم الاثنين, في اتصال هاتفي, مع امير قطر, الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، القضايا الراهنة في الشرق الأوسط من بينها الملف السوري.

وقال الكرملين, في بيان صدر عنه, إن المحادثات تخللها "تبادل للآراء بشأن القضايا المحورية في الشرق الأوسط، بما في ذلك منطقة الخليج، بالإضافة إلى الوضع في سوريا ".

وأضاف البيان أن بوتين "أطلع أمير قطر على سير التحضير للقمة الثلاثية في سوتشي لقادة الدول الضامنة لعملية أستانا، (روسيا، وإيران، وتركيا").

وعقد صباح الأحد اجتماع وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران؛ في مدينة انطاليا, للتحضير للقمة الثلاثية التي ستعقد بين زعماء الدول الثلاث الأربعاء المقبل, لمناقشة التطورات في بسوريا.

وتعمل روسيا بالتنسيق مع شركائها على التحضير لعقد مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي, بمشاركة ممثلي الحكومة السورية والقوى الموالية لها، ومختلف الفصائل المعارضة, لكن الموعد لم يتحدد بعد.