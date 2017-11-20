نشرة جديدة... ارتفاع في أسعار الفروج والشاورما وثبات في البيض الاخبار الاقتصادية شارك

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الاثنين, نشرة جديدة بأسعار الفروج والشاورما والبيض.

وحددت النشرة أسعار الفروج (حي – مذبوح منظف – شرحات- وردة – شرحات – سودة – قوانص- فروج مشوي – مسحب – بروستد - ), والذي تبين ان اسعارها سجلت ارتفاعا, مقارنة بالنشرة السابقة. . كما حددت اسعار الشاورما (شاورما دجاج بصحن – والسندويش- حسب الوزن), حيث تبين ان الاسعار شهدت ارتفاعا طفيفا, مقارنة بالنشرة السابقة. وعن البيض, حددت النشرة أسعار صحون البيض, حيث تبين ان الاسعار لاتزال ثابتة. سيريانيوز

2017-11-20 19:42:24 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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