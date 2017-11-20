سقطت قذيفة هاون, يوم الاثنين, على صالة الفيحاء الرياضية بمدينة دمشق, مما اسفر عن مقتل واصابة لاعبين من المنتخب الوطني للجودو.

وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان "لاعبين اثنين في المنتخب الوطني للجودو قتلا , وهم ضياء الدين بدر ومحمد خانجي, كما أصيب 15 لاعباً آخرا, حالات بعضهم خطرة, جراء استهداف صالة الفيحاء الرياضية في دمشق بقذيفة هاون".

واشارت الوكالة الى وقوع اضرار مادية في المكان.

وجاء ذلك في وقت تعرضت عدة مناطق بدمشق وريفها, في وقت سابق اليوم, الى سقوط قذائف هاون وصاروخية, اسفرت عن سقوط ضحايا وحدوث اضرار مادية.

ويأتي ذلك، بعد سقوط قتيلان يوم الأحد في منطقة المزة 86 بدمشق جراء سقوط قذائف هاون على المنطقة.

وتجدد استهداف مناطق العاصمة بالقذائف، بعد التوقيع على إقامة مناطق "خفض التصعيد" في سوريا, خلال اجتماع استانا منتصف أيلول الماضي, وذلك بعد فترة من الهدوء شهدتها العاصمة.