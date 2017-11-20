جددت السلطات التركية, يوم الاثنين, رفضها حضور الأكراد في اللقاءات الدولية الجارية أو مشاركتهم في أي حل سياسي يخص الأزمة السورية.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن المتحدث باسم الحكومة التركية بكير بوزداغ ,في مؤتمر صحفي, بعد اجتماع مجلس الوزراء التركي, ان الحل السياسي يحتاج الى اجتماعات سياسية وقانونية دون مشاركة التنظيمات "الارهابية" مثل حزب "الاتحاد الديمقراطي" السوري الكردي و"وحدات الحماية الشعبية".

وأكد المسؤول التركي "موقف بلاده الرافض للجلوس مع تنظيم ب ي د الإرهابي على طاولة واحدة، في إطار اللقاءات الجارية لحل الأزمة في سوريا".

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الكرملين أن مسألة حضور المجاميع الكردية في مؤتمر الحوار السوري سيتم بحثه خلال قمة سوتشي المقبلة والتي تضم روسيا وتركيا وايران.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أبغ أمس الأحد نظراءه الروسي والايراني عدم قبول تركيا مشاركة تنظيم “ب ي د/ بي كا كا” في أي اجتماعات دولية، ونقل إليهما حساسية أنقرة بشأن هذه المسألة.

وبدأ صباح الأحد اجتماع وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران؛ في مدينة انطاليا, للتحضير للقمة الثلاثية التي ستعقد بين زعماء الدول الثلاث الأربعاء المقبل, لمناقشة التطورات في بسوريا, حيث وصف لافروف لاجتماع بانه "مثمر" وتنازل المسائل المرتبطة بالملف السوري وموضوع مشاركة الاكراد في مؤتمر الحوار السوري.

وتعمل روسيا بالتنسيق مع شركائها على التحضير لعقد مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي, بمشاركة ممثلي الحكومة السورية والقوى الموالية لها، ومختلف الفصائل المعارضة, لكن الموعد لم يتحدد بعد.

ويشكل موضوع مشاركة الاكراد في المفاوضات السورية نقطة جدل وخلافات حول ذلك, حيث تشدد موسكو على مشاركتهم, في حين تصر انقرة على موقفها المعارض لوجود اكراد متمثلين بحزب "الاتحاد الديمقراطي" في المفاوضات, واصفة الحزب بـ "التنظيم الارهابي".