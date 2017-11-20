انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, يوم الاثنين, عمل آلية التحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا, ووصف تصرفها بأنه "مخزي" و "مخجل", نظراً لاعتمادها على معلومات مرتبطة "بالإرهابيين غالباً".

ونقلت وسائل اعلام روسية عن لافروف قوله, في مؤتمر صحفي, إن آلية التحقيق تصرفت "بشكل مخجل، فبدلا من إرسال مفتشيها إلى الأمكنة التي وردت منها تقارير عن استخدام المواد الكيميائية، اكتفت بالاستناد إلى لقطات فيديو وقنعت بمشاهد تلفزيونية، نقلتها لها منظمات غير حكومية عاملة على الأرض، يعتقد أنها على صلة بالمتطرفين وحتى بالإرهابيين".

وصدر تقرير للجنة الأممية الخاصة للتحقيق في انتهاك حقوق الإنسان في سوريا، في تشرين الاول الماضي , واتهم من خلاله الحكومة السورية والجيش بارتكاب انتهاكات واستخدام غاز السارين في خان شيخون وإدلب وغاز الكلورين في إدلب وحماة والغوطة الشرقية , الا ان موسكو جددت مرارا موقفها من التقرير واعتبرت جودته منخفضة ويتضمن "ثغرات" و "عيوب" و "تناقضات".

وقدمت السويد والأوروغواي مشروع قرار جديد إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن تمديد مهمة البعثة المشتركة للتحقيق في استخدام الكيميائي في سوريا, وذلك عقب عرقلة روسيا 3 مشاريع قرارات بشأن قضية الكيماوي السوري خلال شهر.

ورفضت روسيا مشروع قرار أمريكي حول تمديد ولاية هذه الآلية في 16 تشرين الثاني، وقبل ذلك في 24 تشرين الأول, فيما لم يحظ مشروع القرار الروسي حول تمديد ولاية هذا الآلية مع إدخال تعديلات عليها، طرح للتصويت يوم الخميس، بالعدد المطلوب من الأصوات لإقراره.

وبعد فشل مجلس الأمن الدولي في إقرار أي من مشاريع القرارات بهذا الخصوص، طرحت اليابان مشروعا ينص على تمديد الالية لمدة 30 يوما، غير أن روسيا أسقطت هذا المشروع, كونه "لا يراعي التعديلات التي تطالب بها".

وتم تشكيل فريق التحقيق المشترك, خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 2015 وجدد تفويض هذه الآلية في 2016, وانتهى التفويض في 17 تشرين الثاني.

وحول مؤتمر الحوار السوري, شدد لافروف على ضرورة "التمثيل الواسع لأقصى حد ومشاركة كافة أطياف المعارضة السورية في هذا اللقاء"..

وجاء ذلك عقب اعلان مصدر مطلع في المعارضة السورية لوكالة (سبونتيك)، بأن الجانب الروسي أكد له أن موعد انعقاد مؤتمر سوتشي للحوار الوطني السوري قد حدد بـ2 كانون الأول المقبل، وسيستمر لمدة يومين.

وتعمل روسيا بالتنسيق مع شركائها على التحضير لعقد مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي, بمشاركة ممثلي الحكومة السورية والقوى الموالية لها، ومختلف الفصائل المعارضة, لكن "هيئة التفاوض" و "الائتلاف الوطني" رفضتا المشاركة.