وافق مجلس الشعب, في جلسته التي عقدها, يوم الاثنين, على مشروع القانون الخاص بالبريد وأصبح قانونا.

وأفادت وكالة (سانا) الرسمية, أنه وفقا للقانون فإن الفقرة (1) من المادة (34) تنص على أن "سرية البعائث البريدية المختلفة مصونة بالقانون ولا يجوز انتهاكها بأي شكل من الأشكال ولأي سبب ".

وتضمنت الفقرة (2) من المادة ذاتها أن "البعائث البريدية تعد منتهكة إذا تم الاطلاع قصدا وبأي وسيلة كانت على محتوى هذه البعائث أيا كان نوعها والإخبار عن محتوى أي بعيثة أودعت لدى أي من المشغلين وإعطاء معلومات أو صورة عن المستندات والأوراق المتصلة بالبعائث البريدية للغير الذي لا علاقة له بها".

ويعاقب بالحبس , بحسب المادة (41) , مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من يقوم بتقديم خدمات بريدية دون ترخيص مسبق وبغرامة تساوي أجور الترخيص لمدة سنتين.

وتنص المادة (43) على المعاقبة بالحبس من شهرين وحتى سنتين لكل عامل في البريد ينتهك سرية البعائث البريدية, وبغرامة لا تتجاوز خمسين ألف ليرة سورية لكل من يفض قصدا رسالة غير مرسلة إليه.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبالغرامة خمسين ألف ليرة سورية كل من يعرقل قصدا تقديم الخدمات البريدية أو قام بتأخير التسليم دون وجه حق".

يشار إلى أن مشاريع القوانين تقر في الحكومة ثم تحال إلى مجلس الشعب لإقرارها ثم إحالتها إلى رئاسة الجمهورية لإصدارها بشكلها النهائي, حيث يتم البدء بالعمل بتلك القوانين بعد إعداد التعليمات التنفيذية لها من قبل الجهات المختصة.

سيريانيوز