أفادت وكالة سبوتينك نقلا عن مصدر مطلع في المعارضة السورية، بأن الجانب الروسي أكد له أن موعد انعقاد مؤتمر سوتشي للحوار الوطني السوري قد حدد بـ2 كانون الأول المقبل، وسيستمر لمدة يومين.

وقال المصدر في حديث لوكالة "سبوتنيك": "أبلغني الجانب الروسي أن موعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني قد حدد في 2 ديسمبر، وأنه سيستمر لمدة يومين".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان طرح خلال مؤتمر فالداي في 19 تشرين الأول من هذا العام، فكرة عقد مؤتمر وطني سوري جامع.

كما أعلن رئيس الوفد الروسي إلى محادثات أستانا، ألكسندر لافرينتييف، في ختام جولة أستانا- 7، عن عقد مؤتمر للحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي الروسية على شواطئ البحر الأسود.

وفي نفس السياق, أفاد المصدر إن الجولة الثامنة من محادثات جنيف ستكون على مرحلتين، الأولى ستعقد في 28 تشرين الثاني وتنتهي في 1 كانون الأول ، والمرحلة الثانية ستبدأ في 8 كانون الأول وسيتخللهما مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي الذي سيعقد في 2 كانون الأول ".

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا ، قد أعلن مؤخراً، عن نيته عقد الجولة الثامنة المقبلة من المحادثات السورية في جنيف يوم 28 تشرين الثاني، داعياً طرفي النزاع لـ "تقييم الوضع بشكل واقعي ومسؤول" و "الاستعداد الجاد للمشاركة في محادثات جنيف دون شروط مسبقة".