أعلن الكرملين, يوم الاثنين, ان مسألة حضور المجاميع الكردية في مؤتمر الحوار السوري سيتم بحثه خلال قمة سوتشي المقبلة والتي تضم روسيا وتركيا وايران.

وقال مستشار السياسة الخارجية في الكرملين، يوري يوشاكوف, في تصريح للصحفيين, نشرته وسائل اعلام, أن موعد انعقاد مؤتمر الحوار السوري "لم يُحدد بعد".

وجاء ذلك عقب اعلان مصدر مطلع في المعارضة السورية لوكالة (سبونتيك)، بأن الجانب الروسي أكد له أن موعد انعقاد مؤتمر سوتشي للحوار الوطني السوري قد حدد بـ2 كانون الأول المقبل، وسيستمر لمدة يومين.

وبدأ صباح الأحد اجتماع وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران؛ في مدينة انطاليا, للتحضير للقمة الثلاثية التي ستعقد بين زعماء الدول الثلاث الأربعاء المقبل, لمناقشة التطورات في بسوريا, حيث وصف لافروف لاجتماع بانه "مثمر" وتنازل المسائل المرتبطة بالملف السوري وموضوع مشاركة الاكراد في مؤتمر الحوار السوري.

وتعمل روسيا بالتنسيق مع شركائها على التحضير لعقد مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي, بمشاركة ممثلي الحكومة السورية والقوى الموالية لها، ومختلف الفصائل المعارضة, لكن الموعد لم يتحدد بعد.

ويشكل موضوع مشاركة الاكراد في المفاوضات السورية نقطة جدل وخلافات حول ذلك, حيث تشدد موسكو على مشاركتهم, في حين تصر انقرة على موقفها المعارض لوجود اكراد متمثلين بحزب "الاتحاد الديمقراطي" في المفاوضات, واصفة الحزب بـ "التنظيم الارهابي".