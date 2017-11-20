أصدر وزير التربية هزوان الوز قرارات تضمنت إعفاءات بالجملة في تربية حلب نتيجة الإهمال والتقصير وإغلاق 23 معهداً خاصاً مخالفاً.

وتضمنت القرارات, حصلت صحيفة (الوطن) المحلية على نسخة منها, إغلاق 23 معهداً خاصاً مخالفاً وعدد من الإعفاءات طالت معاون مدير التربية لشؤون التعليم الأساسي سامر حلاق وتكليف عبد الحميد المصري بدلاً منه.

كما تم إعفاء 10 موجهين اختصاصيين لتقصيرهم وإهمالهم في العمل، و7 موجهين تربويين، واثنين من رؤساء الشعب، إضافة إلى إعفاء 7 مديري مدارس بسبب تقصيرهم وإهمالهم.

وتضمنت القرارات إعفاء محمد قباني رئيس دائرة التوجيه والمناهج، وعامر زين الدين رئيس دائرة المسرح المدرسي بسبب التقصير والإهمال في العمل .

وتأتي هذه التغييرات على خلفية تفقد الوز للواقع التربوي بالمحافظة ومتابعة العمل بهدف تكريس الإمكانات المتاحة للنهوض بالعملية التعليمية والتربوية.

و أكد الوز, في تصريح للصحيفة, أن القرارات التي أصدرها خلال زيارته لحلب كانت "نتيجة تفشي ظاهرة انتشار المعاهد الخاصة غير المرخصة وعدم التزام المعاهد المرخصة بمواعيد الدوام".

وجاءت القرارات في وقت اصدر وزير التربية قرارا عين بموجبه ماهر فرج مديراً لتربية ريف دمشق بدلاً من خالد رحيمة.