أعلنت وزارة الخارجية الروسية, يوم الاثنين, عن تعرض السور الخارجي للسفارة الروسية في منطقة المزرعة بمدينة دمشق للاستهداف بقذيفة هاون.

وأشارت الخارجية الروسية, في بيان لها, نشرته وكالة (سبونتيك), إلى أن "قذيفة على السور الخارجي للسفارة الروسية في دمشق، ما أدى إلى أضرار في السور وخط الكهرباء والمياه، دون إصابات بين موظفي السفارة".

وشدد البيان أن "هجوم الإرهابيين الجديد على السفارة الروسية في دمشق لن يؤثر على حزم روسيا إنهاء عملية القضاء على البؤر الإرهابية في سوريا".

وكانت قذائف سقطت, في وقت سابق اليوم, في مناطق بمدينة دمشق وريفها, بحسب ما أعلنته مصادر مؤيدة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

اعربت الخارجية عن الامل في اظهر مجلس الأمن "نشاطا زائدا على المسار السوري، وأن يقيم هذه الحادثة عندما تعرضت حياة الدبلوماسيين الروس إلى تهديد".

يشار إلى أن مبنى السفارة الروسية في دمشق الواقع في منطقة المزرعة، تعرض للقصف بقذائف الهاون مرات عدة, دون وقوع ضحايا.